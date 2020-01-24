Денис Глушаков: «Пусть Каррера навяжет борьбу ПАОК и «Олимпиакосу»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера возглавил АЕК.

— Не могу сказать, что внимательно следил за его карьерой и ждал, что он кого-то возглавит. Сейчас могу пожелать ему удачи и успехов в работе. В Греции тоже интересный чемпионат, есть ПАОК и «Олимпиакос» — пусть Массимо навяжет им борьбу.

— И вы, и Каррера внесли большой вклад в чемпионство в «Спартака». Но Массимо покинул клуб как герой, а вы как изгой. Почему?

— У каждого свой путь, да и в моей истории сказалось влияние заинтересованных людей, все переплелось, и большие силы были брошены, чтобы преподнести мою ситуацию именно в таком негативном ключе. Но сейчас даже не хочу вспоминать и обращать на это внимание. Порой уже с улыбкой воспринимаю всю ту ситуацию. Играю в футбол, получаю от него удовольствие, люблю «Спартак». Что мне еще говорить? Я все доказал на футбольном поле в чемпионский сезон, да и в целом за годы, проведенные в «Спартаке», отдавался клубу на все сто. Сейчас иду дальше. Я хорошо отношусь к болельщикам красно-белых. Нет никаких обид, недопонимания. Всегда открыт для разговора, всегда готов помочь.

— Между тем «Спартак-2» возглавил Роман Пилипчук, который покидал первую команду из-за разногласий с Каррерой. Выходит, сейчас руководство клуба признало прежнюю ошибку, вернув этого специалиста?

— Не знаю, деталей переговоров и не хочу сравнивать Пилипчука и Карреру. Уже говорил, что они друг друга дополняли. У каждого были свои сильные стороны. Получился удачный союз, работа которого вылилась в хороший результат. А кто как уходил... Не мне это комментировать. Рад, что Пилипчук вернулся. Желаю ему удачи и успехов. Хотя будет нелегко. (Виталий Айрапетов)

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