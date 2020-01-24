Денис Глушаков: «Кокорин — не маленький мальчик, выберет правильный путь»
10:50
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» высказался о ситуации с форвардом «Зенита» Александра Кокорина, которого собираются отдать в аренду в «Сочи».
— Мне сложно рассуждать о причинах такого решения. Не знаю всей «кухни». Я в хороших отношениях с Сашей. Мы с ним увиделись и пообщались после того, как он вышел. Хороший парень. Думаю, он во всем разберется. Не маленький мальчик, выберет правильный путь.
— Выйдет ли он на прежний уровень?
— А почему нет? Еременко ведь два года не играл? А сейчас все у него нормально. Саша еще молод. С его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошел такой нелегкий путь... Он еще всем все докажет. (Виталий Айрапетов)
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