Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» высказался о ситуации с форвардом «Зенита» Александра Кокорина, которого собираются отдать в аренду в «Сочи».

— Мне сложно рассуждать о причинах такого решения. Не знаю всей «кухни». Я в хороших отношениях с Сашей. Мы с ним увиделись и пообщались после того, как он вышел. Хороший парень. Думаю, он во всем разберется. Не маленький мальчик, выберет правильный путь.

— Выйдет ли он на прежний уровень?

— А почему нет? Еременко ведь два года не играл? А сейчас все у него нормально. Саша еще молод. С его данными он точно напомнит о себе. Желаю ему удачи. Парень прошел такой нелегкий путь... Он еще всем все докажет. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью с Денисом Глушаковым читайте здесь.