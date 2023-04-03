Адамов: «Отбив пенальти Фомина, оставшееся время играл с «Динамо» на кураже»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов после победы над «Динамо» (2:0) в 21-м туре РПЛ прокомментировал эпизод матча с отбитым пенальти.

«Тяжело было выходить с замены под пенальти в матче с «Динамо», потому что без разминки. Непросто входить в игру, причем будучи в меньшинстве против хорошей команды. Отбитый пенальти придал уверенности, на этом фоне играл до конца матча. Почему развел руки после пенальти? Это было неожиданно. Понимал, что это хорошо в эмоциональном плане, потому что выходить и сразу пропускать — не очень приятно. Было непонимание, что происходит. Конечно, оставшееся время играл на кураже, и команда помогала. Может, и «Динамо» не настолько использовало свои моменты, как могло», — приводит слова Адамова Sport24.

25-летний голкипер вышел на поле на 29-й минуте встречи после удаления Сослана Джанаева и отразил 11-метровый в исполнении Даниила Фомина.

На данный момент «Динамо» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 21 тур. «Сочи» расположился на 9-й позиции (31 очко).