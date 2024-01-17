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Деменко считает, что «Спартак» отстает от конкурентов

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о позднем выходе красно-белых из отпуска.

«Когда мы играли, у нас, конечно, были более длительные промежутки подготовки. Мы могли как набрать, так и потерять кондиции. Но, если брать, что чемпионат возобновится в марте, то сейчас уже середина января, остались неделя и месяц. Наверное, каких-то серьезных проблем нет, а решение принимает тренер. Отвечать ему, в любом случае. Но мы видим, что многие команды уже и медосмотр прошли, а то и вышли на сборы. Кто-то потренировался один день, кто-то два, кто-то три, а кто и пять или, может, неделю! Посмотрим, как все это скажется на «Спартаке». Может, у Абаскаля есть какой-то рецепт подготовки», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

«Спартак» выйдет из отпуска 19 января. 22-го числа команда отправится на сборы в ОАЭ. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/17/22132909.shtml
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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