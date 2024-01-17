Деменко считает, что «Спартак» отстает от конкурентов

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о позднем выходе красно-белых из отпуска.

«Когда мы играли, у нас, конечно, были более длительные промежутки подготовки. Мы могли как набрать, так и потерять кондиции. Но, если брать, что чемпионат возобновится в марте, то сейчас уже середина января, остались неделя и месяц. Наверное, каких-то серьезных проблем нет, а решение принимает тренер. Отвечать ему, в любом случае. Но мы видим, что многие команды уже и медосмотр прошли, а то и вышли на сборы. Кто-то потренировался один день, кто-то два, кто-то три, а кто и пять или, может, неделю! Посмотрим, как все это скажется на «Спартаке». Может, у Абаскаля есть какой-то рецепт подготовки», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

«Спартак» выйдет из отпуска 19 января. 22-го числа команда отправится на сборы в ОАЭ. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.