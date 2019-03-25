Дело Кокорина и Мамаева рассмотрит Пресненский районный суд

Уголовное дело в отношении нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева рассмотрит Пресненский районный суд, информирует РАПСИ. Дата начала слушаний пока не определена.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, Кокорин вместе Мамаевым находится под стражей в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд

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