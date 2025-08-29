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Талалаев: «Я за безопасность. Но почему тогда Fan ID — только на футболе?»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказал недоумение по поводу того, что карта болельщика применяется только на футболе.

— Не были ли вы расстроены или разозлены по поводу календаря на старте, когда сразу же получили два матча на выезде с топ-клубами, четыре из пяти стартовых встреч — на выезде и т.д.?

— Понятно, что, когда я это прочитал, было как минимум удивление, причем со знаком минус. Поговорил с руководством клуба, мне сказали, что это окончательный вариант и повлиять на этот процесс уже нельзя. А тогда какой смысл расстраиваться? Мы просто констатировали это вслух и сказали, что кто-то должен заботиться о болельщиках. Ведь для чего мы занимаемся своей работой? Чтобы зрители наполняли стадион. У нас в первой лиге по 25-30 тысяч приходило. Сейчас же сделали так, что в самую хорошую погоду мы из десяти первых игр всего три проводим дома.

Плюс эти матчи телевидением ставятся на день. Вот если бы у вас в июле-августе была возможность поехать на море или пойти на стадион — даже увлекаясь футболом, вы бы задумались о выборе. А для чего это делать? Футбол и так убивается многими факторами — и объективными, и субъективными. Убежден, что есть силы, которые пытаются искусственно размыть приоритетность футбола как вида спорта номер один в стране. Придумали Fan ID? Я только за безопасность. Но почему она тогда исключительно на футболе? Почему карты болельщика нет на хоккее или баскетболе? Подсчитано, что наш вид спорта на этом потерял 25 процентов болельщиков.

Так зачем еще и сейчас телевидение ставит самый посещаемый стадион первой лиги на неудобное время? У нас значительная часть болельщиков — приезжие, которые оказываются на курорте и хотят познакомиться с футбольной атмосферой, поскольку клуб делает все, чтобы людям на стадионе было комфортно. У нас отличная арена, отличный матчдей, много активностей. Наш заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции Кристина Агасарян каждый раз придумывает новые конкурсы, фаншопы максимально расширяют линейку товаров. И вдруг мы читаем вновь и вновь, что наши матчи назначаются на 14.30, 14.45...

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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