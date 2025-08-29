РБК: лимит на легионеров в РПЛ за 10 лет не смог увеличить игровое время россиян

Лимит на легионеров в чемпионате России не сказался положительно на игровом времени российских футболистов, сообщает «РБК Спорт».

В ходе исследования, в котором изучались данные за последние 10 лет, «РБК Спорт» пришел к выводу, что лимит на легионеров не смог увеличить игровое время россиян. В сезоне-2015/16 на иностранных футболистов приходилось 40 процентов от общего игрового времени, доля россиян старше 24 лет составляла 50 процентов, россиян до 23 лет — 7 процентов. В сезоне-2024/25 на легионеров приходилось 42 процента игрового времени, на россиян старше 24 лет — 40 процентов, на россиян до 23 лет — 16 процентов. При этом при лимите в сезоне-2015/16 на поле должны были находиться минимум пять россиян, а в минувшем сезоне — минимум три.

Отмечается, что за 10 лет увеличилось время на поле у молодых футболистов. Они стали играть заметно больше, чем десять лет назад.