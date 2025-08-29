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РБК: лимит на легионеров в РПЛ за 10 лет не смог увеличить игровое время россиян

Сергей Разин
корреспондент

Лимит на легионеров в чемпионате России не сказался положительно на игровом времени российских футболистов, сообщает «РБК Спорт».

В ходе исследования, в котором изучались данные за последние 10 лет, «РБК Спорт» пришел к выводу, что лимит на легионеров не смог увеличить игровое время россиян. В сезоне-2015/16 на иностранных футболистов приходилось 40 процентов от общего игрового времени, доля россиян старше 24 лет составляла 50 процентов, россиян до 23 лет — 7 процентов. В сезоне-2024/25 на легионеров приходилось 42 процента игрового времени, на россиян старше 24 лет — 40 процентов, на россиян до 23 лет — 16 процентов. При этом при лимите в сезоне-2015/16 на поле должны были находиться минимум пять россиян, а в минувшем сезоне — минимум три.

Отмечается, что за 10 лет увеличилось время на поле у молодых футболистов. Они стали играть заметно больше, чем десять лет назад.

Источник: РБК Спорт
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
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 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
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 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
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 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
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 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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