Дегтярев подтвердил, что Фурсенко стал его советником на общественных началах
Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал назначение экс-президента РФС Сергея Фурсенко своим советником.
«Сергей — это мой большой и друг, и мощнейший функционер. Я его взял на общественных началах. Он презентовал мне очень хороший проект, связанный с протезированием. И его мы использовали в рамках ралли «Шелковый путь». Взял ли я его советником по футбольным вопросам? Его голова — это целая энциклопедия. Он и протезами занимается, и в футболе. Поэтому да, подтверждаю информацию», — приводит «РБ Спорт» слова Дегтярева.
71-летний Фурсенко также является бывшим президентом «Зенита». Он занимал эту должность с 2006 по 2008 и с 2017 по 2019 год.
Источник: РБ Спорт
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