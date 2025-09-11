Дегтярев подтвердил, что Фурсенко стал его советником на общественных началах

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал назначение экс-президента РФС Сергея Фурсенко своим советником.

«Сергей — это мой большой и друг, и мощнейший функционер. Я его взял на общественных началах. Он презентовал мне очень хороший проект, связанный с протезированием. И его мы использовали в рамках ралли «Шелковый путь». Взял ли я его советником по футбольным вопросам? Его голова — это целая энциклопедия. Он и протезами занимается, и в футболе. Поэтому да, подтверждаю информацию», — приводит «РБ Спорт» слова Дегтярева.

71-летний Фурсенко также является бывшим президентом «Зенита». Он занимал эту должность с 2006 по 2008 и с 2017 по 2019 год.