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11 сентября 2025, 17:40

Дегтярев подтвердил, что Фурсенко стал его советником на общественных началах

Алина Савинова

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал назначение экс-президента РФС Сергея Фурсенко своим советником.

«Сергей — это мой большой и друг, и мощнейший функционер. Я его взял на общественных началах. Он презентовал мне очень хороший проект, связанный с протезированием. И его мы использовали в рамках ралли «Шелковый путь». Взял ли я его советником по футбольным вопросам? Его голова — это целая энциклопедия. Он и протезами занимается, и в футболе. Поэтому да, подтверждаю информацию», — приводит «РБ Спорт» слова Дегтярева.

71-летний Фурсенко также является бывшим президентом «Зенита». Он занимал эту должность с 2006 по 2008 и с 2017 по 2019 год.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
Михаил Дегтярев
Сергей Фурсенко
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
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