Матеус Алвес вернулся в расположение ЦСКА

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Матеус Алвес вернулся в расположение клуба после участия в сборе молодежной сборной Бразилии до 20 лет.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что Алвес поедет с командой на матч 8-го тура РПЛ против «Ростова».

ЦСКА после 7 матчей чемпионата России набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице, у «Ростова» 5 очков и 14-е место.

20-летний бразильский полузащитник Матеус Алвес в сезоне-2025/26 в 10 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.