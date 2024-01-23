De Telegraaf: продажа Угальде в «Спартак» может стать рекордной для «Твенте»

Продажа нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак» может стать рекордной для голландского клуба, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, «Твенте» может заработать на трансфере футболиста более 14 миллионов евро.

На данный момент самым крупным заработком с продажи игрока был переход Душана Тадича в «Саутгемптон» в 2014 году за 14 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

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