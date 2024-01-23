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Сегодня, 20:41

De Telegraaf: продажа Угальде в «Спартак» может стать рекордной для «Твенте»

Виктория Кравченко
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Угальде.
Фото Global Look Press

Продажа нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак» может стать рекордной для голландского клуба, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, «Твенте» может заработать на трансфере футболиста более 14 миллионов евро.

На данный момент самым крупным заработком с продажи игрока был переход Душана Тадича в «Саутгемптон» в 2014 году за 14 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://www.telegraaf.nl/sport/1333695192/fc-twente-kan-recordbedrag-opstrijken-voor-spits-manfred-ugalde
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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