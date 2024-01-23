«Сочи» объявил об уходе Миладиновича

Защитник Иван Миладинович покинул «Сочи», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Спасибо, Иван, за все! Мы будем скучать», — сообщает пресс-служба клуба.

Футболист играл в команде с 2018 года. Всего за «Сочи» 29-летний серб провел 116 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость составляет 700 тысяч евро.