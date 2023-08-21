Давила попрощался с «Леоном» перед переходом в ЦСКА

Нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила близок к переходу в ЦСКА. В соцсетях футболист попрощался со своей командой.

«Сегодня пришло время попрощаться с клубом, который помогал мне расти с первого дня. Я безусловно благодарен команде и болельщикам», — написал форвард.

Сообщалось, что ЦСКА может включить чилийского нападающего в заявку на эту игру 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за «Леон» 3 матча и отдал 1 результативную передачу.