Давила надеется, что у него будет возможность проявить себя в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Виктор Давила высказался о первых впечатлениях от пребывания в армейском клубе и оценил свои шансы проявить себя в чемпионате России.

«Это большой клуб, с большой историей, которая всем известна. Я приехал в очень красивый город. Надеюсь, у меня появится возможность проявить себя в этом великом клубе. Было невероятно иметь возможность помочь команде в матче с «Зенитом» на своем поле, при такой поддержке. Надеюсь, я смогу доставить удовольствие этим людям своей игрой. Адаптация проходит хорошо. Мне очень помогает Виктор Мендес. Мы уже были с ним знакомы, делили с ним раздевалку в сборной Чили. Он тот, кто открывает мне здесь все двери», — приводит слова Давилы Metaratings.ru.

25-летний чилиец присоединился к ЦСКА в августе 2023 года и провел за московский клуб три матча.