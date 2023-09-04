Агент Боржеса сообщил, что игрок останется в «Клермоне». Им интересовался ЦСКА

Агент защитника «Клермона» Нето Боржеса, Рожерио Браум, рассказал «СЭ», может ли игрок перейти в ЦСКА.

Ранее о желании ЦСКА приобрести Нето Боржеса сообщал «Чемпионат».

«Возможный переход Нето Боржеса в ЦСКА? У нас нет никаких переговоров на данный момент. Нето останется в «Клермоне» по крайней мере еще на один сезон», — сказал Браум «СЭ».

Боржес в прошлом сезоне сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.