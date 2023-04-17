Давидс рассказал, что общался с несколькими российскими клубами

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс рассказал об интересе к нему со стороны российских клубов.

«Я открыт для возвращения в Россию, если появится такая возможность, но сейчас я возглавляю клуб южноафриканской премьер-лиги «Марицбург Юнайтед». Конкретных предложений пока не было, но я общался с несколькими клубами из РПЛ и Первой лиги», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

После нескольких недель работы в «Локомотиве» южноафриканский тренер Фадлу Давидс покинул команду вместе с остальными членами тренерского штаба. Сейчас он работает главным тренером в ЮАР — возглавляет клуб «Марицбург Юнайтед».