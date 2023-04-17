Шикунов заявил, что у Талалаева не должно быть вопросов к Комличенко

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал слова Валерия Карпина в адрес главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Высказывания Карпина в адрес Талалаева не слышал, но при чем в этой ситуации Комличенко. Николай выполняет свою работу. Если он умеет зарабатывать пенальти, это шикарно. Есть такие футбольные хитрости. Комличенко выходит на поле для достижения результата. К нему не должно быть никаких вопросов. Конечно, тренер должен тогда в такой ситуации защищать своих футболистов. Игроки работают на тренера, выполняют его установки», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Матч 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» завершился со счетом 0:0.

После игры с «Крыльями Советов» Талалаев упомянул в послематчевом интервью нападающего «Ростова» Николая Комличенко: «Я вскочил радоваться голу Мирзова. Мяч так закручивался, и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать».