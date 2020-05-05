Давид Янчик: «ЦСКА купил меня из-за сходства с Вагнером. Я точно так же праздновал голы»

Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» поделился мнением о том, почему армейский клуб приобрел его в 2007 году у «Легии».

— В какой-то момент я решил, что приму первое предложение, которое устроит «Легию», — сказал Янчик. — Так и получилось. Я выбрал ЦСКА, потому что «Легию» устроила сумма 4,2 миллиона евро, а я стал самым дорогим футболистом в истории польской лиги. А вот почему ЦСКА меня выбрал... Я думаю, что дело в сходстве с Вагнером Лав. Помните его револьверы из пальцев? Он так отмечал голы. А я точно так же делал во время матчей на молодежном уровне. Мне кажется, в ЦСКА увидели это и подумали, что я буду таким, как он. (Гоша Чернов)