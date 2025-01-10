Дасе ищут варианты в Европе, МЛС и Израиле

Как стало известно «СЭ», защитнику «Динамо» Эли Дасе его представители подыскивают варианты в Европе и МЛС. Также прорабатываются возможности в чемпионате Израиля.

У 32-летнего капитана сборной Израиля летом заканчивается контракт с бело-голубыми, московский клуб готов отпустить его бесплатно.

Даса играет за «Динамо» с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел 19 матчей за бело-голубых во всех турнирах и забил 1 гол.