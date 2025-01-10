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Сегодня, 20:00

Дасе ищут варианты в Европе, МЛС и Израиле

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Эли Даса.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитнику «Динамо» Эли Дасе его представители подыскивают варианты в Европе и МЛС. Также прорабатываются возможности в чемпионате Израиля.

У 32-летнего капитана сборной Израиля летом заканчивается контракт с бело-голубыми, московский клуб готов отпустить его бесплатно.

Даса играет за «Динамо» с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел 19 матчей за бело-голубых во всех турнирах и забил 1 гол.

Эли Даса
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Локомотив

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П
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Зенит

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