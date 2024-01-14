Дасаев рассказал, что поддерживает физическую форму для болельщиков «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос «СЭ» о том, как поддерживает физическую форму.

«Когда сидишь дома, смотришь футбол, нападает ностальгия. Хочется играть. Хорошо, что есть ветеранский футбол. С другой стороны, почему поддерживаю форму? Зрители приходят на трибуны и смотрят Дасаева, а им без разницы, сколько ему лет. Они хотят увидеть прежнего Дасаева. Поэтому стараюсь играть достойно, чтобы доставить удовольствие», — сказал Дасаев «СЭ».

Ранее Дасаев сыграл в матче в честь 70-летия Олега Романцева, который состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2).