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Сегодня, 13:31

Дасаев рассказал, что поддерживает физическую форму для болельщиков «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос «СЭ» о том, как поддерживает физическую форму.

«Когда сидишь дома, смотришь футбол, нападает ностальгия. Хочется играть. Хорошо, что есть ветеранский футбол. С другой стороны, почему поддерживаю форму? Зрители приходят на трибуны и смотрят Дасаева, а им без разницы, сколько ему лет. Они хотят увидеть прежнего Дасаева. Поэтому стараюсь играть достойно, чтобы доставить удовольствие», — сказал Дасаев «СЭ».

Ранее Дасаев сыграл в матче в честь 70-летия Олега Романцева, который состоялся 13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках. Ветераны «Спартака» сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России (2:2).

Ринат Дасаев
ФК Спартак (Москва)
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Дасаев назвал Романцева великим тренером

Дасаев заявил, что испытывает ностальгию при просмотре матчей «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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Пари Нижний Новгород

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