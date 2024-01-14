Дасаев заявил, что испытывает ностальгию при просмотре матчей «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» рассказал, как смотрит матчи красно-белых.

«Конечно, переживаем и болеем за «Спартак». Получаю ностальгию, когда смотрю за играми красно-белых. Переживаю, когда проигрывают, радуюсь, когда выигрывают», — сказал Дасаев «СЭ».

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров.