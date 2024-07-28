Даса: «Лесовой меня удивил. Мы часто общаемся с ним на иврите»

Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса рассказал, что его одноклубник Даниил Лесовой неплохо говорит на иврите.

Во второй части прошлого сезоне 26-летний Лесовой выступал в израильском «Маккаби Хайфа».

«За шесть месяцев он выучил много слов на иврите, поэтому сейчас мы часто общаемся на нем о многих вещах, смеемся. Но даже до того, как Даня играл в Израиле и не знал моего языка, мы были хорошими друзьями», — приводит слова Дасы Sport24.

После двух туров нового сезона РПЛ бело-голубые идут на втором месте в таблице с шестью очками. В следующем матче команда Марцела Лички сыграет в гостях со «Спартаком» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет 31 июля.