Марков: «У «Факела» просто фантастические болельщики»

Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился мнением о болельщиках воронежской команды после матча с «Акроном» (0:2) во втором туре РПЛ.

«У «Факела» просто фантастические болельщики. Неоднократно это подмечал и не устану повторять. Есть ощущение, что на каждый выезд приезжаешь, как домой. Всегда много фанатов на трибунах. Это действительно фантастика. Люди по-настоящему болеют футболом, что ощущается на каждой игре», — цитирует Маркова Legalbet.

В прошедшем матче Марков получил красную карточку в конце первого тайма, оставив свою команду в меньшинстве.