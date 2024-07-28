«Оренбург» — «Ахмат»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Химки» не сумели открыть счет в первом тайме матча 2-го тура РПЛ — 0:0.

Игроки грозненцев получили две желтые карточки — по одной на счету Светослава Ковачева и Надера Гандри. В составе хозяев поля предупреждением отметился Матиас Перес.