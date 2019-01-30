Дарья Глушакова: "Денис просто не хотел делиться деньгами и вывел их"

Жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья обвиняет мужа в том, что он утаил от нее деньги, чтобы не делиться при бракоразводном процессе. Она рассказала свою версию событий.

Сегодня стало известно, что суд предложил футболисту заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества с супругой.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.

Суд предложил Глушакову заключить мировое соглашение