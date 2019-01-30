21:31 | Футбол — РПЛ

Дарья Глушакова: "Денис просто не хотел делиться деньгами и вывел их"

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Жена полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья обвиняет мужа в том, что он утаил от нее деньги, чтобы не делиться при бракоразводном процессе. Она рассказала свою версию событий.

Сегодня стало известно, что суд предложил футболисту заключить мировое соглашение по делу о разделе имущества с супругой.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.

Суд предложил Глушакову заключить мировое соглашение

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/obschestvo/ekszhena-glushakova-rasskazala-kak-futbolist-sprjatal-ot-nee-dengi/

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