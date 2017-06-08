11:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Данни отправился в Москву на переговоры?

Данни отправляется в Москву. Фото Инстаграм Данни
Данни отправляется в Москву. Фото Инстаграм Данни
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Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни выложил в своем Инстаграме запись, что он отправляется в Москву на поезде. Ранее "СЭ" сообщал, что в услугах 33-летнего полузащитника заинтересованы два клуба РФПЛ. "Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-зенитовцу. 

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА. 

 

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Sandberg

Анти жив old grumbler Gogy - он принадлежит газовым они и принимают решения по клубу... Покупай клуб и будешь принимать решения которые нравятся тебе... А не подскажете, любезный, когда "газовые" покупали себе клуб? _______________ В 2006г.

16:03

Филипп1990

По картинке все ясно в локомотиве будет играть. Замена завершившему карьеру в этом году ЛОСЬКОВУ.

15:32

spartak ekspress

доигрывать поехал а куда в дно как раз таки

15:21

Sher-Khan

Сапсан_РЖД? То есть Локомотив? Геркус решил подписать старого друга?

15:20

Sergio76e

Inspire- конфискованной у полковника Захарченко наличности хватит лет на пять безбедного существования. А если еще потом какого-нибудь генерала тряхануть..... у- у- ух какие перспективы открываются.

15:06

Анти жив

old grumbler Gogy - он принадлежит газовым они и принимают решения по клубу... Покупай клуб и будешь принимать решения которые нравятся тебе... А не подскажете, любезный, когда "газовые" покупали себе клуб?

15:02

old grumbler

Гаттузо Крут!!!!!!#! - Динамо имеет такое же отношение к полиции как Спартак к народу...

14:14

old grumbler

Gogy - он принадлежит газовым они и принимают решения по клубу... Покупай клуб и будешь принимать решения которые нравятся тебе...

14:13

Gogy

Газовые достали своими решениями. Гадят клубу, но на законном основании...

13:19

Kent....

Мош в Лохо намылился????

13:09

Jean4

Неужели в Динаму опять намылился? И татуха символизирующая верность клубу уже набита. =))

13:03

old grumbler

Всё как в прошлый раз когда не предложили новый контракт, в прошлый раз ума не хватило у руководства Зенита отпустить на все четыре стороны, надеюсь в этот раз хватит ума наконец расстаться...

12:44

shpasic

не спится Мигелю в пять утра.

12:38

Гаттузо Крут!!!!!!#!

у полицаев нет бабок, одни долги ,притом огромные. И почему стоит вопрос. Т.е. он почти поехал или не поехал....

12:12

alex-ls

в арарат поехал :D

12:11

баламошка

Динаме подойдёт, а вот Краснодару не нужон.

12:03

inspire

у Динамо бабосы есть??? и где они их взяли?

12:02