Данни отправился в Москву на переговоры?

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни выложил в своем Инстаграме запись, что он отправляется в Москву на поезде. Ранее "СЭ" сообщал, что в услугах 33-летнего полузащитника заинтересованы два клуба РФПЛ. "Краснодар" и московское "Динамо" проявляют предметный интерес к экс-зенитовцу.
Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач. С питерской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка УЕФА.
Sandberg
Анти жив old grumbler Gogy - он принадлежит газовым они и принимают решения по клубу... Покупай клуб и будешь принимать решения которые нравятся тебе... А не подскажете, любезный, когда "газовые" покупали себе клуб? _______________ В 2006г.
16:03
Филипп1990
По картинке все ясно в локомотиве будет играть. Замена завершившему карьеру в этом году ЛОСЬКОВУ.
15:32
spartak ekspress
доигрывать поехал а куда в дно как раз таки
15:21
Sher-Khan
Сапсан_РЖД? То есть Локомотив? Геркус решил подписать старого друга?
15:20
Sergio76e
Inspire- конфискованной у полковника Захарченко наличности хватит лет на пять безбедного существования. А если еще потом какого-нибудь генерала тряхануть..... у- у- ух какие перспективы открываются.
15:06
Анти жив
old grumbler Gogy - он принадлежит газовым они и принимают решения по клубу... Покупай клуб и будешь принимать решения которые нравятся тебе... А не подскажете, любезный, когда "газовые" покупали себе клуб?
15:02
old grumbler
Гаттузо Крут!!!!!!#! - Динамо имеет такое же отношение к полиции как Спартак к народу...
14:14
old grumbler
Gogy - он принадлежит газовым они и принимают решения по клубу... Покупай клуб и будешь принимать решения которые нравятся тебе...
14:13
Gogy
Газовые достали своими решениями. Гадят клубу, но на законном основании...
13:19
Kent....
Мош в Лохо намылился????
13:09
Jean4
Неужели в Динаму опять намылился? И татуха символизирующая верность клубу уже набита. =))
13:03
old grumbler
Всё как в прошлый раз когда не предложили новый контракт, в прошлый раз ума не хватило у руководства Зенита отпустить на все четыре стороны, надеюсь в этот раз хватит ума наконец расстаться...
12:44
shpasic
не спится Мигелю в пять утра.
12:38
Гаттузо Крут!!!!!!#!
у полицаев нет бабок, одни долги ,притом огромные. И почему стоит вопрос. Т.е. он почти поехал или не поехал....
12:12
alex-ls
в арарат поехал :D
12:11
баламошка
Динаме подойдёт, а вот Краснодару не нужон.
12:03
inspire
у Динамо бабосы есть??? и где они их взяли?
12:02