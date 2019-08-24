Защитник «Уфы» Данил Круговой сказал, что в матче 7-го тура РПЛ против «Зенита» будет болеть за красивый футбол. Игрок этим летом подписал контракт с петербуржцами и продолжит выступать за уфимцев на правах аренды.

— Счастлив, что возвращаюсь домой, в родной город. Я всю жизнь провел в «Смене», потом в «Газпром"-Академии, в структуре «Зенита». Уезжал, чтобы доказать самому себе свои возможности. Чтобы потом вернуться уже игроком основного состава. Я даже в Инстаграме писал год назад: «я не прощаюсь, я говорю «до свидания». Знал, что вернусь в «Зенит».

— Есть опция возвращения в «Зенит» из аренды уже зимой. Насколько она для вас актуальна?

— Так далеко не заглядывал. Но, конечно, хочется скорее вернуться в «Зенит» и все доказывать главному тренеру.

— За кого будете теперь болеть в сегодняшнем матче?

— За красивый футбол. Жаль, конечно, что я не смогу принять участия в этой игре. Очень хотел. Когда уезжал в «Уфу», мечтал сыграть против «Зенита» и доказать тренерскому штабу, что достоин вернуться. Но, к сожалению, такой возможности не было.