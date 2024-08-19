Круговой: «Сейчас забивает Дивеев. Надеюсь, скоро начнут и нападающие»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как в команде относятся к тому, что лучшим бомбардиром в этом сезоне является защитник Игорь Дивеев. На его счету 5 голов (четыре в чемпионате России и один — в Кубке России).

— Вы в команде обсуждаете, то что лучший бомбардир ЦСКА сейчас центральный защитник Игорь Дивеев?

— Нет. Подшучиваем и все.

— То есть вы не видите проблемы в том, что нападающие забивают меньше?

— Конечно, есть проблема, что именно нападающие не забивают. Сейчас забивает Игорь. Надеюсь, скоро начнут и нападающие, — приводит «РБ Спорт» слова Кругового.

ЦСКА набрал 7 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ.