Бывший врач ЦСКА и «Спартака» рассказал, когда Глушенков вернутся после травмы

Бывший врач ЦСКА и «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал травму руки полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, полученную в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Его заменили на 23-й минуте игры после попадания мяча в кисть руки.

«Сроки восстановления – недели две-три. Со «Спартаком» он не сможет играть. Это нежелательно. В «Зените» есть свои врачи. Пусть они решают и думают. А я бы со своей колокольни и своим опытом не пустило бы его на первую игру. Про вторую уже можно будет думать. Надо, чтобы хоть образовалась первичная костная мозоль за эти две недели.

Это несчастный случай и стечение обстоятельств. Я видел момент попадания мяча. Куда деваться? Это футбол. Это травма», – цитриует «РБ Спорт» Зоткина.

В этом сезоне Глушенков забил 7 голов и является лучшим бомбардиром РПЛ.