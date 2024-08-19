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Сегодня, 07:29

Бывший врач ЦСКА и «Спартака» рассказал, когда Глушенков вернутся после травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший врач ЦСКА и «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал травму руки полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, полученную в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Его заменили на 23-й минуте игры после попадания мяча в кисть руки.

«Сроки восстановления – недели две-три. Со «Спартаком» он не сможет играть. Это нежелательно. В «Зените» есть свои врачи. Пусть они решают и думают. А я бы со своей колокольни и своим опытом не пустило бы его на первую игру. Про вторую уже можно будет думать. Надо, чтобы хоть образовалась первичная костная мозоль за эти две недели.

Это несчастный случай и стечение обстоятельств. Я видел момент попадания мяча. Куда деваться? Это футбол. Это травма», – цитриует «РБ Спорт» Зоткина.

В этом сезоне Глушенков забил 7 голов и является лучшим бомбардиром РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
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 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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17.08 17:00
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 1 : 0
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 1 : 1
18.08 17:30
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Спартак – Факел
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18.08 20:00
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