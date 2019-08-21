Данил Круговой: «Финансовый фактор никак не повлиял на мое решение»

Новичок «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от перехода из «Уфы». Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 21-летний защитник проведет в аренде в «Уфе». Как ранее сообщал «СЭ», Круговой выбирал между «Зенитом» и ЦСКА

— Всем привет, — написал Круговой в своем Instagram. — Сегодня официально я стал игроком своего родного клуба с берегов Невы — «Зенита». Год назад я сказал Петербургу «До свидания», отправившись за шансом в столицу Башкортостана в «Уфу». Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в ФК «Уфа» и персонально Шамиля Камиловича Газизова, который поверил в меня и мои силы. В СМИ за последнее время было очень много фейковых новостей, я не хотел и не хочу никак реагировать на них, но поясню одно обстоятельство. Официальное предложение «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на мое решение.

Отдельно выражаю слова благодарности Александру Ивановичу Медведеву и Сергею Богдановичу Семаку. Спасибо за все, что вы сделали для меня на данном этапе. Сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания. Рад поприветствовать болельщиков лучшего клуба страны.

Круговой перешел в «Зенит»