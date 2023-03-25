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Карвальо: «Мы сожалеем, что ЦСКА не играет в еврокубках»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо сожалеет о том, что российские клубы не могут выступать в еврокубках.

— Не хватает ли наших матчей в еврокубках?

— Не так давно об этом разговаривали. Мы сожалеем, что ЦСКА не играет в еврокубках. В период, когда я играл мы регулярно там выступали, особенно в Лиге чемпионов. ЦСКА надо подумать о том, как вернуться в Европу. Надо обеспечить возврат. А потом думать о чемпионстве.

— Есть ли возможность, что вы приедете в нашу страну на более длительный период?

— Давайте попытаемся организовать компанию 2025 года. Будем отмечать 20-летие победы в Кубке УЕФА. Возможно, мы соберем наших игроков, которые участвовали в том золотом матче. И может быть выйдем на матч. Может быть будет что-то благотворительное. Может мы соберем денежные средства и раздадим их на благотворительность. Возможно, это совпадет с тем, что мы проводим Игоря Акинфеева на заслуженный отдых через два года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.

Даниэл Карвальо
ФК ЦСКА (Москва)
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Голкипер 2Drots: «У ЦСКА есть все, чтобы стать чемпионами»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
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