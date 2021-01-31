Во Франции сообщают, что «Динамо» интересуется защитником «Бордо»

Защитник «Бордо» Вукашин Йованович входит в сферу интересов «Динамо». На 24-летнего серба также претендуют «Лорьян», «Кадис» и «Брага», сообщает WebGirondins со ссылкой на L'Equipe.

Йованович перешел в «Бордо» в 2017 году из «Зенита». В России он выступал только за вторую команду клуба из Санкт-Петербурга.

Нынешний контракт Йовановича истекает летом 2021 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча в составе «Бордо».