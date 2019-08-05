Данченко считает, что "Рубин" в матче с ЦСКА заслуживал ничью

Защитник "Рубина" Олег Данченко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура РПЛ. Казанцы проиграли впервые в сезоне.

– Хорошая качественная игра, пропустили необязательный гол, – цитирует официальный сайт "Рубина" Данченко. – Считаю, что мы заслуживали в этом матче ничью. Вы сами все видели: шли всеми силами вперед, но случилось так, как случилось. Проиграли, двигаемся дальше.

Где-то остановились, где-то начали закрываться, но во втором тайме мы шли вперед, атаковали и старались показывать хороший футбол. Играем так, как соперник нам дает играть, и разницы нет с правого или с левого фланга. Мы двигались как одна команда, старались победить, забить мяч.

Атмосфера вообще шикарная была, спасибо болельщикам, что пришли в такую дождливую погоду. Я считаю, что они молодцы, что нас поддерживают, гонят нас вперед, поэтому им только большое спасибо за это.

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