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«Да, я хотел бы поиграть в Европе». Умяров — о планах на будущее

15:37
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Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Наиль Умяров рассказал о желании поиграть в европейских чемпионатах.

«Да, я хотел бы поиграть в Европе. Но об этом стоит задумываться немного позже, — цитирует Умярова RT. — От чего зависит решение остаться в России или уехать? От многих факторов — команды, тренера, структуры клуба. Некоторым важно выступать за топовые клубы, а у кого-то просто есть мечта попробовать себя в зарубежном первенстве».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 20-летний Умяров провел шесть матчей.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/780625-umyarov-molodyozhnaya-sbornaya-evro-galaktionov

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