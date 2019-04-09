"Да если бы Паша был один, он бы его убил". Свидетельница - о драке Мамаева и водителя

В Пресненском суде города Москвы были заслушаны показания свидетельницы Екатерины Бобковой. Она ответила на вопросы судьи о драке хавбека "Краснодара" Павла Мамаева с водителем Виталием Соловчуком.

- Кого именно оскорбил Соловчук?

- Ребят. Всех вместе.

- Чем удары Соловчуку наносили?

- Предметов никаких не было.

- А кто бил?

- Не знаю...

- То есть то, что Соловчук первый ударил, вы знаете.

- Исходя из видео.

- Ну а вы сами, что помните?

- Саша, который не Кокорин, Паша и Кирилл - они участвовали в потасовке с водителем.

- Так что вы видели?

- Что они дрались. Мамаев и Кирилл Кокорин начали защищаться. Соловчук ведь первый ударил Пашу, Паша ударил его, а что там было дальше, я уже не разобрала.

- Когда вы пытались защищать водителя, от кого защищали?

- Да я просто бежала, был переполох и легла на него. Я его не защищала. Просто он упал. Он был один, а их трое или четверо.

При этом она допустила неосторожное высказывание:

- Да если бы Паша был один, он бы его (Соловчука) убил. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!