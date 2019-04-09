"Да если бы Паша был один, он бы его убил". Свидетельница - о драке Мамаева и водителя

В Пресненском суде города Москвы были заслушаны показания свидетельницы Екатерины Бобковой. Она ответила на вопросы судьи о драке хавбека "Краснодара" Павла Мамаева с водителем Виталием Соловчуком.
- Кого именно оскорбил Соловчук?
- Ребят. Всех вместе.
- Чем удары Соловчуку наносили?
- Предметов никаких не было.
- А кто бил?
- Не знаю...
- То есть то, что Соловчук первый ударил, вы знаете.
- Исходя из видео.
- Ну а вы сами, что помните?
- Саша, который не Кокорин, Паша и Кирилл - они участвовали в потасовке с водителем.
- Так что вы видели?
- Что они дрались. Мамаев и Кирилл Кокорин начали защищаться. Соловчук ведь первый ударил Пашу, Паша ударил его, а что там было дальше, я уже не разобрала.
- Когда вы пытались защищать водителя, от кого защищали?
- Да я просто бежала, был переполох и легла на него. Я его не защищала. Просто он упал. Он был один, а их трое или четверо.
При этом она допустила неосторожное высказывание:
- Да если бы Паша был один, он бы его (Соловчука) убил. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)
Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.