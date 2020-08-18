ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч против «Зенита»
15:45
ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч третьего тура РПЛ против «Зенита», сообщает официальный Twitter армейцев.
Встреча красно-синих против сине-бело-голубых состоится в среду, 18 августа. Начало игры — в 18.00.
ЦСКА с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 6 баллов и первая строчка.
Летим в Санкт-Петербург ? #ЗенитЦСКА @aeroflot pic.twitter.com/fRHhwLhmeh— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 18, 2020
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