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ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч против «Зенита»

15:45
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ЦСКА вылетел в Санкт-Петербург на матч третьего тура РПЛ против «Зенита», сообщает официальный Twitter армейцев.

Встреча красно-синих против сине-бело-голубых состоится в среду, 18 августа. Начало игры — в 18.00.

ЦСКА с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 6 баллов и первая строчка.

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