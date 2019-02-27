ЦСКА вернет болельщикам деньги за билеты на перенесенный матч с "Арсеналом" в Грозный

Официальный сайт ЦСКА сообщает о порядке возврата билетов для болельщиков армейцев, которые приобрели их на матч 18-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала". Напомним, что встреча перенесена в Грозный.
– Билеты, приобретенные в кассах ВЭБ Арены, можно сдать там же до 2 марта включительно, – написано в заявлении красно-синих на официальном сайте.
Ранее поле "Арсенала" на стадионе "Центральный" было признано непригодным к проведению встречи.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/poryadok-vozvrata-biletov-na-match-arsenal-pfk-cska/