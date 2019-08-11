ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0 в матче 5-го тура чемпионата России.

Армейцы впервые в этом сезоне сыграли вничью и продлили свою серию без поражений до четырех игр кряду, "Сочи" набрал второе очко в этом сезоне.

В первом тайме травму получил полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. Скорее всего игрок получил повреждение голеностопа во время столкновения с Никитой Калугиным. Вместо него на поле вышел Константин Кучаев.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

ЦСКА (Москва) – "Сочи" – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Васин, Шарлия, Мариу Фернандес, Бистрович (Бийол, 67), Влашич, Обляков, Ахметов (Ефремов, 84), Сигурдссон (Кучаев, 28), Чалов.

"Сочи": Джанаев, Калугин (Юрганов, 82), Кудряшов, Миладинович, Новосельцев, Набиуллин (Маргасов, 86), Лагатор, Цаллагов, Нобоа, Мостовой (Карапетян, 60), Полоз.

Предупреждения: Обляков, 41. Джанаев, 42. Кудряшов, 49. Карапетян, 66.

Судьи: Мешков (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Петросян (Бронницы).

11 августа. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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