ЦСКА стал обладателем премии фэйр-плей от РПЛ по итогам сезона-2021/22

ЦСКА стал обладателем премии фэйр-плей от Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне средний балл фэйр-плей московского клуба за проведенные матчи составил 7,78 балла.

Второе место в рейтинге заняли «Крылья Советов» (7,68). На третьей позиции расположился «Ростов».

Худшие клубы РПЛ по среднему показателю фэйр-плей — «Спартак» (7,23) и «Локомотив» (7,17).

Рейтинг рассчитывается на основании оценок по шести основным параметрам фэйр-плей: зрелищность игры, уважение к сопернику, уважение к арбитрам, поведение представителей клубов, поведение болельщиков, желтые и красные карточки.