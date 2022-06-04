Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал новость о том, что «Анжи» потерял статус профессионального футбольного клуба.

3 июня апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) не допустил махачкалинский клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп —Футбольной национальной лиги II.

«Анжи» — легендарный клуб, — приводит слова Дюпина «РБ Спорт». — Надо учитывать, что там играли и работали такие люди, как Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Гус Хиддинк. Таких клубов в России было немного. История у «Анжи» получилась непродолжительная, но они пошумели в чемпионате. Конечно, это потеря для всего российского футбола. Грустная новость», — сказал Дюпин.

Дюпин выступал за «Анжи» в сезоне-2018/19 и провел за команду 30 матчей.