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Дюпин: «Анжи» — легендарный клуб. Это потеря для всего российского футбола»

Дюпин прокомментировал прекращение существования футбольного клуба «Анжи»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал новость о том, что «Анжи» потерял статус профессионального футбольного клуба.

3 июня апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) не допустил махачкалинский клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп —Футбольной национальной лиги II.

«Анжи» — легендарный клуб, — приводит слова Дюпина «РБ Спорт». — Надо учитывать, что там играли и работали такие люди, как Роберто Карлос, Самуэль Это'О, Гус Хиддинк. Таких клубов в России было немного. История у «Анжи» получилась непродолжительная, но они пошумели в чемпионате. Конечно, это потеря для всего российского футбола. Грустная новость», — сказал Дюпин.

Дюпин выступал за «Анжи» в сезоне-2018/19 и провел за команду 30 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-dyupin-anzhi-poshumel-v-rossijskom-futbole/

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Италия
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Х

19%

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19%

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Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
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1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Юрий Дюпин
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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6
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7
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8
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