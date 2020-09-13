ЦСКА — «Спартак»: по волевым победам в дерби 9:3
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче седьмого тура премьер-лиги (3:1) и одержал девятую волевую победу в главном московском дерби в российской истории. Семь раз армейцы переламывали ход встречи чемпионате, еще дважды — в Суперкубке. Красно-белые за последние 20 лет сумели переломить ход неудачно складывавшегося дерби всего один раз. Произошло это в июле 2009 года, когда на гол Дейвидаса Шембераса дублем ответил Алекс. (Кирилл Бурдаков)
Волевые победы в дерби в российской истории
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Голы
|
04.10.1992
|
ЧР
|
ЦСКА — Спартак — 1:2
|
Сергеев, 4 — Писарев, 62. Пятницкий, 65
|
14.08.1996
|
ЧР
|
Спартак — ЦСКА — 3:1
|
Аленичев, 33, 66. Ширко, 74 — Янкаускас, 9
|
06.04.2003
|
ЧР
|
ЦСКА — Спартак — 3:2
|
Семак, 49. Гусев, 77. Ярошик, 90+2 — Титов, 33. В.Березуцкий, 57, в свои ворота
|
07.03.2004
|
СКР
|
Спартак — ЦСКА — 1:3
|
Калиниченко, 14 — Семак, 40. Карвалью, 111. Кириченко, 113
|
22.05.2005
|
ЧР
|
Спартак — ЦСКА — 1:3
|
Бояринцев, 28 — Алдонин, 51. В.Березуцкий, 59. Олич, 83
|
11.03.2006
|
СКР
|
ЦСКА — Спартак — 3:2
|
Жирков, 42. Одиа, 72. Жо, 82 — Титов, 22. Моцарт, 47
|
26.07.2009
|
ЧР
|
ЦСКА — Спартак — 1:2
|
Шемберас, 13 — Алекс, 24, 65
|
21.11.2009
|
ЧР
|
Спартак — ЦСКА — 2:3
|
Алекс, 7. Веллитон, 65 — Дзагоев, 45. Нецид, 49, 89
|
01.08.2010
|
ЧР
|
Спартак — ЦСКА — 1:2
|
В.Березуцкий, 72, в свои ворота — Игнашевич, 83. Вагнер Лав, 90+3
|
20.11.2010
|
ЧР
|
ЦСКА — Спартак — 3:1
|
Хонда, 57. Думбья, 66. Вагнер Лав, 90+3 — Ибсон, 17
|
12.08.2017
|
ЧР
|
ЦСКА — Спартак — 2:1
|
Щенников, 83. Витинью, 85 — Пашалич, 48
|
13.09.2020
|
ЧР
|
ЦСКА — Спартак — 3:1
|
Магнуссон, 30. Влашич, 45+1. Эджуке, 90+1 — Понсе, 11