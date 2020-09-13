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ЦСКА — «Спартак»: по волевым победам в дерби 9:3

13 сентября 2020, 23:49
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 3:1. Александр Кокорин в стенке армейцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 3:1. Александр Кокорин в стенке армейцев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче седьмого тура премьер-лиги (3:1) и одержал девятую волевую победу в главном московском дерби в российской истории. Семь раз армейцы переламывали ход встречи чемпионате, еще дважды — в Суперкубке. Красно-белые за последние 20 лет сумели переломить ход неудачно складывавшегося дерби всего один раз. Произошло это в июле 2009 года, когда на гол Дейвидаса Шембераса дублем ответил Алекс. (Кирилл Бурдаков)

Волевые победы в дерби в российской истории

Дата

Турнир

Матч

Голы

04.10.1992

ЧР

ЦСКА — Спартак — 1:2

Сергеев, 4 — Писарев, 62. Пятницкий, 65

14.08.1996

ЧР

Спартак — ЦСКА — 3:1

Аленичев, 33, 66. Ширко, 74 — Янкаускас, 9

06.04.2003

ЧР

ЦСКА — Спартак — 3:2

Семак, 49. Гусев, 77. Ярошик, 90+2 — Титов, 33. В.Березуцкий, 57, в свои ворота

07.03.2004

СКР

Спартак — ЦСКА — 1:3

Калиниченко, 14 — Семак, 40. Карвалью, 111. Кириченко, 113

22.05.2005

ЧР

Спартак — ЦСКА — 1:3

Бояринцев, 28 — Алдонин, 51. В.Березуцкий, 59. Олич, 83

11.03.2006

СКР

ЦСКА — Спартак — 3:2

Жирков, 42. Одиа, 72. Жо, 82 — Титов, 22. Моцарт, 47

26.07.2009

ЧР

ЦСКА — Спартак — 1:2

Шемберас, 13 — Алекс, 24, 65

21.11.2009

ЧР

Спартак — ЦСКА — 2:3

Алекс, 7. Веллитон, 65 — Дзагоев, 45. Нецид, 49, 89

01.08.2010

ЧР

Спартак — ЦСКА — 1:2

В.Березуцкий, 72, в свои ворота — Игнашевич, 83. Вагнер Лав, 90+3

20.11.2010

ЧР

ЦСКА — Спартак — 3:1

Хонда, 57. Думбья, 66. Вагнер Лав, 90+3 — Ибсон, 17

12.08.2017

ЧР

ЦСКА — Спартак — 2:1

Щенников, 83. Витинью, 85 — Пашалич, 48

13.09.2020

ЧР

ЦСКА — Спартак — 3:1

Магнуссон, 30. Влашич, 45+1. Эджуке, 90+1 — Понсе, 11

ЦСКА — Спартак

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