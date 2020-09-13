ЦСКА обыграл «Спартак» в матче седьмого тура премьер-лиги (3:1) и одержал девятую волевую победу в главном московском дерби в российской истории. Семь раз армейцы переламывали ход встречи чемпионате, еще дважды — в Суперкубке. Красно-белые за последние 20 лет сумели переломить ход неудачно складывавшегося дерби всего один раз. Произошло это в июле 2009 года, когда на гол Дейвидаса Шембераса дублем ответил Алекс. (Кирилл Бурдаков)

Волевые победы в дерби в российской истории