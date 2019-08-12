19:47 | Футбол — РПЛ

ЦСКА сообщил о травмах Чалова и Сигурдссона перед дерби со "Спартаком"

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Пресс-служба ЦСКА сообщает, что у нападающих Федора Чалова и Арнора Сигурдссона выявлены травмы после медицинского обследования. Оба футболиста получили повреждения во время матча 5-го тура чемпионата России с "Сочи" (0:0).

 
11 августа. Москва. ЦСКА – &quot;Сочи&quot; – 0:0. Форвард армейцев Федор Чалов с окровавленным лицом после столкновения с защитником гостей.ЦСКА играл плохо. Но потерянные очки, кровь Чалова, травма Сигурдссона – на совести судьи

У 21-летнего Чалова выявлен перелом костей носа с небольшим смещением.

Врачи армейцев обнаружили у 20-летнего Сигурдссона повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Напомним, что на 28-й минуте встречи с "Сочи" ​исландец покинул поле после столкновения с игроком соперников.

На третьей компенсированной минуте матча защитник гостей Иван Миладинович ударом локтем попал в нос Чалову. У российского форварда было обильное кровотечение. При этом нападающий стремился как можно скорее вернуться в игру.

Отметим, что матч 6-го тура РПЛ "Спартак"ЦСКА пройдет 19 августа.

ЦСКА – Сочи

Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-7/

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