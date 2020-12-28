ЦСКА снял пародию на фильм «Один дома-2». В главной роли — Хердур Магнуссон
ЦСКА в Twitter выложил новый предновогодний видеоролик. На этот раз ролик снят с отсылом на американскую комедию «Один дома-2».
Главную роль исполнил защитник московского клуба Хердур Магнуссон.
Отметим, что это уже четвертый подобный ролик в исполнении ЦСКА. Ранее армейцы черпали вдохновение в фильмах «Один дома», «Джентельмены удачи» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю