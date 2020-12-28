ЦСКА в Twitter выложил новый предновогодний видеоролик. На этот раз ролик снят с отсылом на американскую комедию «Один дома-2».

Главную роль исполнил защитник московского клуба Хердур Магнуссон.

Отметим, что это уже четвертый подобный ролик в исполнении ЦСКА. Ранее армейцы черпали вдохновение в фильмах «Один дома», «Джентельмены удачи» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».