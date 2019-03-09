ЦСКА – "Рубин": прямая трансляция – в 16.30

В этот уик-энд состоится второй тур чемпионата России после зимней паузы. Сам тур является 19-м. Одной из центральных игр является встреча ЦСКА и "Рубина". Команды сыграют в субботу, 9 марта, на "ВЭБ Арен", стартовый свисток прозвучит в 16.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча ЦСКА – "Рубин".

Команды по-разному вышли из зимней паузы. Так, армейцы сенсационно уступили "Арсеналу" (0:1), а казанцы, напротив, взяли три очка в игре с "Ахматом" (1:0). Эта победа рубиновых позволила им сократить отставание от красно-синих практически до минимума – до двух очков. Перед игрой у ЦСКА 30 баллов и третья строчка в таблице, "Рубин" – шестой с 28 очками.

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Рубин" в 16.30.

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