ЦСКА проведет с болельщиками уникальную встречу

ЦСКА 7 июля на "ВЭБ Арене" проведет встречу с болельщиками в новом формате – "ЦСКА Фест", информирует официальный сайт клуба.

В 12.00 (вход будет открыт с 11.00) для всех пришедших начнется открытая тренировка команды, которую в режиме реального времени прокомментирует Виктор Гончаренко. Сразу после тренировки главный тренер и генеральный директор клуба Роман Бабаев ответят на самые важные и интересные вопросы армейских болельщиков.



С 14.00 исключительно для обладателей абонементов сезона-2019/20 (обязательно возьмите абонемент с собой) стартует вторая часть. Она пройдет в атмосфере неформального общения с футболистами и тренерами команды. В программе: гриль-зона, освежающие напитки, панна, стрит-бол, кикер, автограф-сессия, футбольная конференция.