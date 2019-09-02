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ЦСКА поздравил Вениамина Мандрыкина с 38-летием

22:40

Представители и болельщики ЦСКА поздравили с днем рождения бывшего вратаря клуба и сборной России Вениамина Мандрыкина с днем рождения. Экс-голкиперу исполнилось 38 лет. Видео и фото поздравлений были опубликованы в аккаунте клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью.

Мандрыкин защищал цвета ЦСКА с 2001 по 2008 год, но преимущественно был запасным голкипером, подменяя Сергея Перхуна, Руслана Нигматуллина и Игоря Акинфеева. В 2003 году он провел два матча за сборную России.

10 ноября 2010 года Мандрыкин попал в аварию и сломал позвоночник.

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