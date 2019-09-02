ЦСКА поздравил Вениамина Мандрыкина с 38-летием
Представители и болельщики ЦСКА поздравили с днем рождения бывшего вратаря клуба и сборной России Вениамина Мандрыкина с днем рождения. Экс-голкиперу исполнилось 38 лет. Видео и фото поздравлений были опубликованы в аккаунте клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью.
Мандрыкин защищал цвета ЦСКА с 2001 по 2008 год, но преимущественно был запасным голкипером, подменяя Сергея Перхуна, Руслана Нигматуллина и Игоря Акинфеева. В 2003 году он провел два матча за сборную России.
10 ноября 2010 года Мандрыкин попал в аварию и сломал позвоночник.
#ЦВБП #МыЦСКА @pfc_cska @RBWorldorg pic.twitter.com/TzSkwE37Vt— CSKA DSA (@CskaDsa) September 2, 2019
Едва вернувшись с выезда в Тулу представители клуба и болельщики ПФК ЦСКА@rbworld_org поспешили к Вениамину Мандрыкину,чтобы поздравить его с 38-летием! Вениамин,желаем тебе здоровья и оставаться всегда таким же жизнерадостным! ? Надеемся на скорую встречу на ВЭБ-Арене@pfc_cska pic.twitter.com/a5xvvrWmoQ— CSKA DSA (@CskaDsa) September 2, 2019