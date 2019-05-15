ЦСКА поздравил Сигурдссона с 20-летием

ЦСКА в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Арнора Сигурдссона. В среду исландцу исполнилось 20 лет.
- Поздравляем с 20-летием полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона! Что общего у "Анжи", "Спартака", "Зенита", "Реала" и "Ромы"? Правильно: все они в этом сезоне пропускали от нашего именинника. Ждем продолжения, - сообщается в Твиттере красно-синих.
Поздравляем с 20-летием полузащитника #ЦСКА Арнора Сигурдссона! Happy Birthday @arnorsigurdsson! 🔴🔵 pic.twitter.com/v1Rr0lXjyt– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 мая 2019 г.
Что общего у "Анжи", "Спартака", "Зенита", "Реала" и "Ромы"?– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 мая 2019 г.
Правильно: все они в этом сезоне пропускали от нашего именинника
⚽⚽⚽⚽⚽⚽ @arnorsigurdsson, ждём продолжения 😉 pic.twitter.com/na9teQTZmb
В текущем сезоне Сигурдссон провел 25 матчей за ЦСКА, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков после 28 туров.
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