16:56 15 мая | Футбол — РПЛ

ЦСКА поздравил Сигурдссона с 20-летием

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ЦСКА в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения полузащитника Арнора Сигурдссона. В среду исландцу исполнилось 20 лет. 

Поздравляем с 20-летием полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона! Что общего у "Анжи", "Спартака", "Зенита", "Реала" и "Ромы"? Правильно: все они в этом сезоне пропускали от нашего именинника. Ждем продолжения, - сообщается в Твиттере красно-синих.

В текущем сезоне Сигурдссон провел 25 матчей за ЦСКА, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков после 28 туров.

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