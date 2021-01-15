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ЦСКА поздравил Акинфеева с защитой магистерской диссертации

16:40
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ЦСКА в клубных соцсетях поздравил вратаря команды Игоря Акинфеева с успешной защитой магистерской диссертации.

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева с успешной защитой магистерской диссертации», — идет речь в сообщении.

Акинфеев в 2018 году поступил в магистратуру РГУ им. Губкина по направлению «менеджмент». В 2008 году он уже успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

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