ЦСКА поздравил Акинфеева с защитой магистерской диссертации

ЦСКА в клубных соцсетях поздравил вратаря команды Игоря Акинфеева с успешной защитой магистерской диссертации.

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева с успешной защитой магистерской диссертации», — идет речь в сообщении.

Акинфеев в 2018 году поступил в магистратуру РГУ им. Губкина по направлению «менеджмент». В 2008 году он уже успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).