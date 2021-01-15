ЦСКА поздравил Акинфеева с защитой магистерской диссертации
16:40
ЦСКА в клубных соцсетях поздравил вратаря команды Игоря Акинфеева с успешной защитой магистерской диссертации.
«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева с успешной защитой магистерской диссертации», — идет речь в сообщении.
Акинфеев в 2018 году поступил в магистратуру РГУ им. Губкина по направлению «менеджмент». В 2008 году он уже успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).
Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева с успешной защитой магистерской диссертации!https://t.co/882y3AYAbw pic.twitter.com/goUh6yZHHB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 15, 2021
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