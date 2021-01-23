ЦСКА показал, как Магнуссон лечится иглоукалыванием
20:42
ЦСКА показал восстановительные процедуры Хердура Магнуссона на сборах в Кампоаморе. Защитник принял участие в контрольном матче со сборной свободных агентов и стал автором второго гола. Игра завершилась победой армейцев 7:0.
После игры исландец проходит восстановление посредством иглоукалывания.
Восстановление после нагрузок иногда бывает болезненным ? @HordurM34 #Кампоамор2021?? pic.twitter.com/D0UfTOkTTe— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 23, 2021
«Восстановление после нагрузок иногда бывает болезненным», — прокомментировали армейцы фото с Магнуссоном в Twitter.
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