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ЦСКА показал, как Магнуссон лечится иглоукалыванием

20:42
Хердур Магнуссон. Фото ПФК ЦСКА
Хердур Магнуссон. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА показал восстановительные процедуры Хердура Магнуссона на сборах в Кампоаморе. Защитник принял участие в контрольном матче со сборной свободных агентов и стал автором второго гола. Игра завершилась победой армейцев 7:0.

После игры исландец проходит восстановление посредством иглоукалывания.

«Восстановление после нагрузок иногда бывает болезненным», — прокомментировали армейцы фото с Магнуссоном в Twitter.

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