23:47 28 июля | Футбол — РПЛ

"ЦСКА побеждает, когда Капризов приходит на футбол". Обладатель Кубка Гагарина на дерби с "Локо"

0
Обсудить

Обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного ЦСКА, лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ, нападающий Кирилл Капризов посетил матч третьего тура РПЛ армейцев с "Локомотивом" (1:0).

"Когда Кирилл Капризов приходит на футбол ЦСКА побеждает", – написал Twitter хоккейного ЦСКА.

Отметим, что российский форвард нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком матча второго тура РПЛ ЦСКА – "Оренбург" (2:1).

Капризов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом-2018. Является бронзовым призером ЧМ-2019.

 

 

ЦСКА – "Оренбург": Капризов нанес символический удар по мячу

 

 

 

 

Опрос

Как выступит ЦСКА в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ