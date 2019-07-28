"ЦСКА побеждает, когда Капризов приходит на футбол". Обладатель Кубка Гагарина на дерби с "Локо"

Обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного ЦСКА, лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ, нападающий Кирилл Капризов посетил матч третьего тура РПЛ армейцев с "Локомотивом" (1:0).
"Когда Кирилл Капризов приходит на футбол ЦСКА побеждает", – написал Twitter хоккейного ЦСКА.
Отметим, что российский форвард нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком матча второго тура РПЛ ЦСКА – "Оренбург" (2:1).
Капризов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом-2018. Является бронзовым призером ЧМ-2019.
Когда Кирилл Капризов приходит на футбол @pfc_cska побеждает 😎🔴🔵 pic.twitter.com/v74fW7MNnC— ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 28, 2019
ЦСКА – "Оренбург": Капризов нанес символический удар по мячу
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