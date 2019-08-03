ЦСКА отправился в Казань на матч с "Рубином"

Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет 4 августа.

Список игроков выглядит следующим образом:

вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники – Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Хtрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев;

полузащитники – Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев;

нападающие – Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура.

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